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Alabama Taco ikiz
DÜNYA

Yemeğini paylaşacağı için ikizini beyzbol sopasıyla dövdü

ABD'nin Alabama eyaletinde bir kişi, ona içecek almadığı ve yemeği paylaşacakları gerekçesiyle ikiz kardeşini alüminyum sopayla dövdü

13 Ağustos 2017 Pazar, 12:56:43 Güncelleme: 13:17:42 HABERTURK.COM

Limestone İlçesi Şerifi Rhet McNatt tarafından yapılan açıklamaya göre Tyler Tarell Dukes adlı kişi, Alabama eyaletinin Athens ilçesindeki evlerindeyken ikiz kardeşi ve büyükannesi eve Meksika mutfağının ünlü yemeği "Taco" getirdi.

Dukes'un alınan taco miktarının az bulduğunu ve istediği içecek alınmadığı için kardeşine çok kızdığını belirten McNatt, yemeğini de paylaşmak istemeyen Dukes'un önce yemeğin üstüne tükürdüğünü sonra da ikiz kardeşine bir sopayla saldırdığını söyledi.

Alüminyum bir beyzbol sopası kullandığını belirtilen Dukes'un, kardeşinin kafasında arkadan vurarak derin bir yaraya sebep olduğu açıklandı.

"BANA HER ZAMAN SAYGISIZLIK EDİYOR"

Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, "ikizinin her zaman ona saygısızlık ettiğini" söyleyen Dukes, kavgayla ilgili ikinci derece aile içi şiddet suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye tarafından suçlu bulunan Dukes, sağlık kontrolünün arından Limestone ilçe cezaevine gönderildi.

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