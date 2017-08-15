İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Üst düzey bir askeri ve siyasi heyet başkanlığında gelen Bakıri ile Akar'ın görüşmesinde, İran destekli Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin yer aldığı Telafer operasyonunun da konuşulması bekleniyor.

İran medyası iki komutanın, "terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, savunma alanındaki ikili ilişkiler ve sınır işbirliği" konularını masaya yatıracağını belirtti.

Bakıri bir süre önce, IKBY'nin bağımsızlık referandumu kararı için 'kabul edilemez' yorumu yapmıştı.