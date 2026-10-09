"İsrail seçimleri öncesi saldırı düzenlemeyi planlıyor" iddiası

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerde İran'a olası bir saldırının seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

Görüşmelerin yüz yüze mi yoksa telefonla mı olduğu belirtilmedi.

ABD'li yetkililerin, Zamir'e, ABD ordusunun gelecek üç hafta içinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması için hazırlık yaptığını bildirdiği ifade edildi.

Zamir'in ise İran'ın, ABD'nin herhangi bir saldırısına İsrail'e füze atarak karşılık vereceği ve bunun da İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine sebep olacağı uyarısında bulunduğu aktarıldı.

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Habere göre, İsrail ordusu Zamir ile ABD'li yetkililer arasında geçen görüşmelere yorum yapmaktan kaçındı.

Yine habere göre, Pentagon günler önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) İran'a saldırıların yeniden başlaması için hazırlıkları tamamlama talimatı verdi, ancak saldırının başlangıç ​​tarihi belirtilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail seçimleri öncesinde İran'a saldırıları yeniden başlatmayı düşündüğü ancak henüz kesin bir karar vermediği iddia edildi. Nihai kararın 7-10 gün içinde alınabileceği ifade edildi.

ABD'nin planının, İsrail'le koordinasyon ve işbirliği içinde geniş kapsamlı bir saldırıyı içerdiği dile getirildi.

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Saldırının "çok güçlü ancak nispeten kısa olacağı", İran'daki enerji, altyapı ve nükleer tesislerle bağlantılı hedeflere yoğun bombardımanı içereceği öne sürüldü.

Geçen şubat ayında İsrail'in saldırı teklifinde bulunduğu ve ABD'nin bu teklifi onayladığı, şimdi ise saldırı teklifinin Trump'tan geldiği ileri sürüldü.

İsrail televizyonunun iddialarının aksine ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıklamıştı.

*Fotoğraf: AP