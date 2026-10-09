Almanya ortak tank projesinden çekildi

Mandon, Paris'teki Ulusal Mecliste Savunma Komisyonunda açıklamalarda bulundu.

Almanya ve Fransa'nın "Ana Kara Muharebe Sistemi (MGCS)" olarak bilinen ortak muharebe tankı üretim projesiyle ilgili Mandon, "Almanlar projeyi terk etme kararı aldı." dedi.

Mandon, Fransız ve Alman ordularının geleceğin tankının nasıl olması gerektiği konusunda yıllardır birlikte çalıştığını aktararak, Almanya'nın projeden çekilmesinin endüstriyel açıdan bakıldığında iyi bir haber olmadığını dile getirdi.

"Bu tamamen bir başarısızlık sayılmaz, Almanların önemli bir kararı." diyen Mandon, proje süreci kapsamında geleceğin tankının hangi özelliklere sahip olması gerektiğinin belirlendiğini anlattı.

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Mandon, iki ülkenin ortak çalışmasının "boşa gitmediği" değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin 2017'de başlattığı ortak muharebe tankı üretim projesinin 2045'te tamamlanması bekleniyordu.

Bu tankın, Fransız Leclerc ve Alman Leopard 2 tipi tankların yerini alması hedefleniyordu.

Almanya ve Fransa, Avrupa'nın en iddialı ortak savunma girişimi olan 100 milyar avroluk Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) Projesi'ni iptal etme konusunda bu yıl anlaşmıştı.

*Fotoğraf: EPA, temsilidir