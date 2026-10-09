20 yıl önce kaybolmuştu, Rıza Güzel’in izine ulaşıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 2006 yılında kaybolan Rıza Güzel’in dosyasının JASAT ekiplerince yeniden incelendiğini belirtti. Çiftçi, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"10 yıl önce Manisa’da Lokman Gökçe’nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardındaki gerçeği ortaya çıkaran JASAT’ımız, bu kez de 20 yıl önce Kırşehir’de kaybolan Rıza Güzel’in izini sürdü. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, 2006 yılında meydana gelen olayı yeniden ele alan Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT), aylarca süren titiz çalışmalar ve adli dinlemelerin ardından 3 ilde 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Rıza Güzel’in eşi ve 6 çocuğundan oluşan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

REKLAM

Şüphelilerin itirafları ve yer göstermeleri sonucunda, Rıza Güzel’e ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldı. Adli soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Kimse geçen yılların gerçeği örteceğini, suçun izlerini sileceğini sanmasın! Bir iz varsa peşine düşeriz. Bir şüphe varsa araştırırız. Hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmeyiz. İşte bu titiz ve kararlı takibimizin neticesinde, yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99,4’lük aydınlatma oranına ulaştık. Hiçbir dosya faili meçhul kalmasın diye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bıkmadan, usanmadan, titizlikle çalışmaya devam edeceğiz.

REKLAM

Biri 20, diğeri 10 yıldır karanlıkta kalan bu iki olayın aydınlatılmasında büyük bir dikkat, sabır ve kararlılıkla çalışan kahraman Jandarmamızı, JASAT ekiplerimizi ve emeği geçen tüm personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Süreci titizlikle yürüten ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza koordinasyon ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için zamanaşımı dinlemeden, suç ve suçluyla mücadelemize aralıksız devam edeceğiz! Devlet unutmaz."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.