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Amerika'da öldürülen 3 kız çocuğu
DÜNYA

3 küçük kız vahşi bir cinayete kurban gitti

Yaşları 10'un altında olan 3 kız çocuğu ürkütücü bir cinayete kurban gitti. Polisin verdiği bilgiye göre, sert bir cisimle öldürülen çocukların bedeni yetişkin bir aile üyesi tarafından bulundu.

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:22:55 Güncelleme: 15:37:44 HABERTURK.COM

Amerika'daki bir evde, yaşları 10'un altında 3 kız çocuğu, vahşi bir şekilde öldürülmüş şekilde bulundu, polis yetkilileri bunun gördükleri en korkunç cinayet olduğunu söyledi.

Maryland eyaletindeki Clinton bölgesinde, polisler çocukların bedenini bulan bir aile üyesi tarafından aldıkları ihbar üzerine, olay mahalline gittiler ve cinayetin keskin olmayan cisimle yapıldığına işaret ettiğini söylediler.

Çocukların ismi, yaşı gibi bilgiler ise henüz açıklığa kavuşturulamadı. 

  • cinayet
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