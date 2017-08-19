Amerika'daki bir evde, yaşları 10'un altında 3 kız çocuğu, vahşi bir şekilde öldürülmüş şekilde bulundu, polis yetkilileri bunun gördükleri en korkunç cinayet olduğunu söyledi.

Maryland eyaletindeki Clinton bölgesinde, polisler çocukların bedenini bulan bir aile üyesi tarafından aldıkları ihbar üzerine, olay mahalline gittiler ve cinayetin keskin olmayan cisimle yapıldığına işaret ettiğini söylediler.

Çocukların ismi, yaşı gibi bilgiler ise henüz açıklığa kavuşturulamadı.

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