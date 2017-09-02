Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Fransa’nın başkenti Paris’te görüştüğü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, 1949’dan beri Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye’nin Avrupa ailesinin bir parçası olarak kalması gerektiğini belirtti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamada, görüşmede Jagland’ın Macron’a “Türkiye ile Avrupalı ortakları arasındaki işbirliğinin ortak çıkarlara dayandığı ve Avrupa Konseyi’nin kurulduğu 1949’dan beri üyesi olan Türkiye’nin Avrupa ailesinin bir parçası olduğu ve bundan böyle de bu ailenin bir parçası olması gerektiği” uyarısında bulunduğu belirtildi.

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