Antalya’nın Kaş İlçesi’nde turkuaz rengiyle görenleri büyüleyen dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nda foseptik tartışması çıktı. Plajı “C Tipi Mesire Yeri” olarak kullanan Kaş Belediyesi, önceki yıllarda yapılan ahşap tuvaletler için geçen hafta iş makinesi ile foseptik tankı yerleştirdi. Alan daha sonra kumla kapatıldı. Birinci derece doğal SİT alanı olan plajda iş makinesini gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Belediyenin plajın doğal dokusunu bozduğunu söyleyen vatandaşlar, “Böyle giderse Kaputaş’ın doğallığından eser kalmayacak” dedi.
Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, “Bölge birinci derece doğal SİT alanı. İş makinesinin girmesi yasak ve suç. Belediye orayı 3 yıldır beach kulüp gibi işletiyor. Dava açtık. Tahribat olduğu yönünde bilirkişi raporu verildi ama buna rağmen davayı kaybettik. Geçen yıl tekrar çalışma yaptılar. Suç duyurusunda bulunduk ama sonuç çıkmadı” dedi.
‘İŞ MAKİNESİ GİRDİ, ÇIKTI’
Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer ise, plajın doğal dokusunu bozacak hiçbir çalışmanın yapılmadığını söyledi. Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından verilen onayın dışına çıkacak hiçbir işlem yapmadıklarını belirten Kocaer, “Daha önce oraya ahşap tuvalet yapmıştık. Şimdi tuvaletler için foseptik tankı yerleştirdik. Bir iş makinesi girdi, tankı yerleştirdi ve çıktı. Başka hiçbir işlem yapılmadı. Yaptığımız çalışmalarda yeşile ve doğaya dikkat ediyoruz. Plajdaki her şey ahşap. Hiç beton dökmüyoruz, çivi bile çakmıyoruz. Hatta dere yatağına begonvil dikip daha yeşil hale getiriyoruz” diye konuştu.
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