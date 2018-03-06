Duvar kağıdı üreticilerinden reklam tepkisi

Reklamda, duvar boyalarının duvar kâğıtlarından daha üstün, daha iyi, daha faydalı olacağı yönünde sübliminal mesajlar verildiğini ileri süren dernek, avukatları Dilek Şahbaz aracılığıyla bankaya, RTÜK’e, Rekabet Kurulu’na ve Youtube’a ihtarname çekti.



‘HAKSIZ REKABET’



Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, bankanın ‘Minik eller büyük hayaller’ isimli ikinci reklam filmi ve kampanyasında ise kız ve erkek çocuklarını kullanarak, çocukları kimyasal boya ile açıkça tanıştırarak boyalara dokunmanın daha iyi olduğu algısının yaratılmaya çalışıldığı iddia edildi. Duvar kâğıdı üreticileri yaptıkları araştırmalarda, özellikle küçük çocukların evde ve dışarıda rengarenk boyaları ebeveynlerinden almalarını istediklerini, oynamak istediklerini, anne babalarına baskı yaptıklarını ve evde huzursuzluklar çıktığını ileri sürdü.



Avukat Dilek Şahbaz ihtarnamede, “Banka reklamında sağlık açısından faydalı duvar kâğıtları kötülenerek karalanmış, kimyasal boyalar ön plana çıkarılarak haksız rekabet oluşturulmuştur. Çocukların reklam kampanyalarında oynatılması son derece sağlıksız ve tehlikeli bir durum arz etmektedir” dedi.





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