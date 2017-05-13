ABD, Suudi Arabistan, silah anlaşması
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Suudi Arabistan ABD'den 100 milyar dolarlık silah alacak

ABD ve Suudi Arabistan’ın 100 milyar dolarlık silah anlaşması için son aşamaya geldiği belirtildi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek haftaki Riyad ziyaretinde imzalar atılacak

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:32:39 Güncelleme: 10:39:56 HABERTURK.COM

Beyaz Saray’dan bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın ABD’den 100 milyar dolarlık silah almasını öngören anlaşmanın yakında imzalanacağını belirtti. Yetkili, “Bir dizi anlaşmanın son aşamasına geldik. Bu hem bölge güvenliği hem de ABD ekonomisi açısından önemli bir anlaşma” dedi. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek haftaki Riyad ziyaretinde anlaşmanın imzalanacağı kaydedildi. Suudi Arabistan, anlaşma kapsamında ABD’den F-15 jetleri, hava savunma sistemleri ve kontrol sistemleri de satın alacak.

Anlaşmayla beraber ABD’nin Suudi Arabistan’a son 10 yılda yaptığı silah satışının 300 milyar doları geçmesi bekleniyor. 

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