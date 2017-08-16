Siyah incir ihracatı önümüzdeki günlerde başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin devreye girmesiyle fiyatları üreticinin yüzünü güldürmesi beklenen dünyaca ünlü siyah incirin 7 liradan alımlarına başlanılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz yıllarda aracı firmaların fiyatları 1 liraya kadar düşünmesiyle zor günler yaşayan siyah incir üreticileri Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarım A.Ş'nin devreye girmesiyle birlikte incir fiyatları artışa geçti. Bu yıl 18 ile 20 Ağustos arasında alımlarının başlayacağı siyah incirin 7 liradan alımlarının başlayacağı öğrenildi.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, üreticiler ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye Bursa'nın dünyaca ünlü siyah incirinin hak ettiği fiyattan sattıkları için teşekkür etti. Her yıl olgunlaştırıcı ilaçlar atılmaması için belirlenen tarihte alımları başlayan siyah inciri ihracatına sayılı günler kaldı. Üreticiler ise büyük bir heyecanla incirin ihracatının serbest edileceği tarihi bekliyor.

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