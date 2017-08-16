siyah incir
İŞ-YAŞAM

Siyah incir ihracatı önümüzdeki günlerde başlıyor

Bursa'nın dünyaca ünlü siyah incirinin Ağustos'un 18 ile 20'si arasında ihracatına başlanıyor. Alımların ise 7 liradan başlayacağı açıklandı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:08:47 Güncelleme: 12:10:00 İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin devreye girmesiyle fiyatları üreticinin yüzünü güldürmesi beklenen dünyaca ünlü siyah incirin 7 liradan alımlarına başlanılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz yıllarda aracı firmaların fiyatları 1 liraya kadar düşünmesiyle zor günler yaşayan siyah incir üreticileri Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarım A.Ş'nin devreye girmesiyle birlikte incir fiyatları artışa geçti. Bu yıl 18 ile 20 Ağustos arasında alımlarının başlayacağı siyah incirin 7 liradan alımlarının başlayacağı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, üreticiler ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye Bursa'nın dünyaca ünlü siyah incirinin hak ettiği fiyattan sattıkları için teşekkür etti. Her yıl olgunlaştırıcı ilaçlar atılmaması için belirlenen tarihte alımları başlayan siyah inciri ihracatına sayılı günler kaldı. Üreticiler ise büyük bir heyecanla incirin ihracatının serbest edileceği tarihi bekliyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 24 dakika önce
    incir yemeyi unutun artık, ihracat varken iç pazara mal sürümleri azaldı artık dolayısıyla fiyatlar uçuyor. Mesela ülkemizde kağıt üretimi yapan bile iç pazara mal vermiyor...
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