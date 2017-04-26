OTOMOBİL
26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
cam film
OTOMOBİL

Araçlarda cam filmi kullanımı artık serbest

Araç sahipleri ile trafik polisleri arasında yasal olup olmadığı konusunda uzun yıllardır tartışmalara neden olan cam filmi, Resmi Gazete kararıyla bugünden itibaren bazı şartlar dahilinde yasal hale geldi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:17:08 Güncelleme: 11:18:03 İHA

Kimi süs, kimi güvenlik, kimisi de sağlık problemleri nedeniyle araçlarına cam filmi taktırıyordu. Ancak bu işlemi yaptıran araç sahiplerine, trafik kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle cezai yaptırımlar uygulanıyordu.

6 ay önce Resmi Gazete'de yayınlanan ve bugün yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Yönetmeliği ile birlikte, araçlara cam filmi taktırmak artık serbest oldu. Şimdiye dek yasak olan ve taktıranlara ceza kesilen uygulamanın son bulduğunu söyleyen Avukat Cevat Kazma, yönetmelikte ilgili maddede bazı şartların olduğunu açıkladı.

Bugün yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, artık araçlara cam filmi takmak serbest hale geldi. Ancak yönetmelikte, hem araç sahipleri, hem cam filmi üreticileri hem de uygulamayı yapan işyerleri için bazı şartlar bulunuyor. Sadece standartlara uygun olarak üretilmiş ve onaylı cam filmlerinin kullanılmasının mümkün olacağını vurgulayan Avukat Cevat Kazma, araçların ön camlarına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamayacağının altını çizdi. Yapılması halinde kesilecek ceza miktarının 189 TL olacağını ve itiraz edilemeyeceğini ifade etti.

Cam filmi üreticileri ve uygulama yapan işyerleri için de bazı şartların olduğunu belirten Cevat Kazma, "Cam filmlerinin üretiminde PVC malzeme kullanımı yasak. Ayrıca uygulama yapılırken kullanılan yapıştırıcı malzemenin akrilik esaslı olması ve uygulamanın cam panellerin iç yüzüne yapılması zorunluluğu bulunuyor" dedi.

BİR ÇOK KEZ DAVA KONUSU OLMUŞTU

Trafik polisleri ile sürücüler arasında büyük soruna neden olan, ceza kesilir, kesilmez tartışmaları bir çok kez mahkemeye de taşınıyordu. Balıkesir'de bir sürücü, aracın ön camında film olmadığı ve görüşünü engellemediği için tarafına kesilen trafik cezasına itiraz etmiş ve Yargıtay tarafından haklı bulunmuştu.

İstanbul'da da bir kadın sürücüye, cam filmi nedeniyle trafik cezası kesilmiş, kadın sürücü trafikte tacize uğradığını gerekçe göstererek cezanın iptal edilmesini sağlamıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İşte Autoshow 2017'nin klasik gözdeleri
OTOMOBİL

Bakanlar gözlerini alamadı
Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler araç ticareti yapamayacak
OTOMOBİL

İkinci elde yeni dönem
İstanbul Auto Show'a damga vuran 11 otomobil
OTOMOBİL

İstanbul'daki fuara damga vuran 11 otomobil
Autoshow’da Opel’den üç prömiyer
OTOMOBİL

Autoshow’da Opel’den üç prömiyer
Volkswagen'e 'yanıltıcı yazılım' için 2,8 milyar dolarlık ceza
OTOMOBİL

Otomotiv devine şok ceza!

En sıra dışı modifiyeler!
OTOMOBİL

Pişman eden modifiye! Siz bir de içini görün
Fiat Egea'ya Avusturya'dan iki ödül geldi
OTOMOBİL

BURSALI EGEA'YA AVUSTURYA'DAN İKİ ÖDÜL GELDİ
Larry Page'in uçan otomobili Kitty Hawk yıl sonunda hazır olacak
OTOMOBİL

UÇAN OTOMOBİLİN ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU
"Fiyatlar gerçeği yansıtmıyor"
OTOMOBİL

İKİNCİ EL OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT!
Uber'den 'uçan araç' hamlesi
OTOMOBİL

UBER'DEN 'UÇAN ARAÇ' HAMLESİ
Automec otomotiv 2017 Fuarı'nda Çin'den sonra en büyük katılım Türkiye'den
OTOMOBİL

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BREZİLYA ÇIKARMASI
Google sürücüsüz otomobilini yüzlerce kişinin katılımıyla deniyor
OTOMOBİL

FİLM DEĞİL GERÇEK!

Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme