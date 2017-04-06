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iPhone 8 ekranı Samsung OLED panel olacak

Apple bu yıl içerisinde çıkaracağı amiral gemisi iPhone 8 telefonlarda Samsung tarafından üretilecek OLED panelleri kullanacak.

06 Nisan 2017 Perşembe, 16:32:54 Güncelleme: 16:37:53 HABERTURK.COM

Apple, bu sene içerisinde piyasaya süreceği amiral gemisi iPhone 8 telefonların ekranları için Samsung ile işbirliğine gidiyor. Uzakdoğu kaynaklarına göre Güney Koreli teknoloji devi Apple'a 92 milyon adet kavisli OLED tedarik edecek. 

iPhone tasarımlarında büyük bir revizyon anlamına gelen kavisli OLED panellerin tek tedarikçisi Samsung ve ilk haberlere göre 70 milyon ünite olan anlaşmadaki sipariş, Apple'ın üretim kapasitesinde sorun yaşamak istemediği için artırıldı. Apple senede 200 milyon civarında telefon satışa sunuyor. 

Apple'un talebini karşılamak için Samsung'un Asya'da bulunan bir LCD fabrikasını da OLED'e dönüştürdüğü belirtiliyor. Böylelikle Güney Kore firmasının 2017 yılında OLED için yapacağı yatırımın toplamı yaklaşık 10 trilyon won yani 9 milyar $ civarında olacak.

OLED NEDİR?

OLED teknolojisi, LED teknolojisine göre daha iyi görüntü kalitesine ve 1000 kat daha hızlı tepki verme yeteneğine sahip. Üstelik daha az güç tüketiyor.

İki teknoloji arasındaki en büyük fark ise LED ekranlar ışığı yayarken dışarıdan bir kaynağına ihtiyaç duyarken OLED teknolojisi bunu camın önünde bulunan karbon film tabakası sayesinde kendi kendine halledebiliyor. Hâliyle de biraz daha pahalı ve henüz tam olarak yaygınlaşmadı.

10. yıla özel yeniden tasarlanan iPhone 8, bu son teknoloji sayesinde farklı olmayı planlıyor. Ayrıca 5.2 inç ekranı ve tamamen cam gövdesiyle boydan boya görüntü sağlayacak olan yeni iPhone modelinde home tuşunun olmaması ve kablosuz şarj gibi özelliklerin gelmesi bekleniyor. Fiyatın da 1000$ eşiğini aşması muhtemel.

Öte yandan, Tayvan merkezli Yuanta Securities Investment Consulting firmasının raporlarına göre, yeni nesil iPhone sayısının 2017 yılında 100 milyona ulaşması olasılığını güçlü buluyor. En az 55 milyon telefonun da OLED panele sahip olacağı belirtiliyor.

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