Emlakçıyı vurup, otomobilde yakan sanıklara ömür boyu ceza

Osmancık Mahallesi yakınlarında, 14 Haziran 2016 tarihinde, yol kenarındaki bir dere yatağında bulunan otomobildeki yangını söndüren itfaiye ekipleri, araçta ceset buldu. Yapılan incelemede, tabancayla öldürüldükten sonra otomobilde yakıldığı belirlenen kişinin Adem Dönmez olduğu tespit edildi. Araştırmayı derinleştiren jandarma, Adem Dönmez ile Serhat Günezer (28) ve İlke Seyman'ın (25), Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ortak tavuk çiftliği kurmak için anlaştığını öğrendi.
DHA'nın haberine göre; İzmir'in Karşıyaka ilçesinde emlakçılık yapan Adem Dönmez'in bu iki kişiye çiftlik için 165 bin lira ödeme yaptığı ancak Günezer ve Seyman'ın işletmeyi kurmadığı ve parayı da geri ödemediği ileri sürüldü. Alacağının peşine düşen Dönmez'i Turgutlu'ya çağırdıkları belirtilen şüphelilerin, cinayeti işlediği iddia edildi. Olayla ilgili Serhat Günezer, İlke Seyman, Oğuzhan Ramazan Küçük ve Suriye uyruklu Macit Bru gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.
Sanıklar hakkında Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın, dün görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, tasarlayarak kasten öldürmek suçundan sanıklardan Serhat Günezer'e ağırlaştırılmış ömür boyu, İlke Seyman'a ömür boyu, Oğuzhan Ramazan Küçük'e 16 yıl 8 ay ve diğer sanık Macit Bru'ya ise kasten öldürme suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
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