Erdoğan'ın sözlerine ABD'den yanıt!

Haftalık basın toplantısında soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında ABD'deki Reza Zarrab davasına işaret eden, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular. Birileri hala FETÖ'nün ağzı ile itham etmeyi sürdürüyorsa sebebi onlara verilen rolü oynamaktır. Aynı çevreler hepimizin gözü önünde yaşanan 15 Temmuz ihanetine hala tiyatro, kontrollü darbe diyebiliyorsa bu sözü onlara kimlerin söylettiğine bakmak gerekir. " sözleri hakkında soruya yanıt verdi.
"HEP AYNI SES, HEP AYNI HİKAYE"
Nauert, “Biz Türkiye’den aynı hikayeyi daha önce de duyduk. Hep aynı ses, hep aynı hikaye. Önceki açıklamamı tekrarlayacağım. Bizim Türkiye’ye karşı bir darbe girişimi içerisinde olduğumuz iddiası gülünç. Konuyla ilgili sorularınızı ABD Adalet Bakanlığı’na iletmenizi öneririm” ifadelerini kullandı.
"ÜLKELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER EVLİLİKLERE BENZER"
" Türkiye bir NATO müttefiki. Bu tür ifadelerle Türkiye'nin ABD ile ilişkisini ve ittifakını yeniden değerlendirmesini ve bu ilişkilerde değişikliklere gitmesini sağlamaya mı çalışıyorsunuz" sorusuna ise Nauert, "Ülkeler arasındaki ilişkiler evliliklere benzer. Bazen iyi bazen kötü günler olabilir. Biri bir şey söyleyebilir, sonra söylediğinden üzüntü duyabilir, değil mi?" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ BİR İLİŞKİMİZ VAR"
Sözcü, "Onlar NATO üyesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli bir müttefiki. Türkiye ile güçlü bir ilişkimiz var. Fakat gerçekten de, ABD'nin darbeyle bağlantısı olduğunu söylemek gerçekten gülünç" ifadeleriyle Türkiye hakkındaki sözlerini noktaladı.
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