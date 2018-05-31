Kars Sarıkamış’ta bir baraj inşaatında çalışan işçiler sahurda yedikleri tavuktan zehirlendi. Olayda 2 işçi hayatını kaybederken 200’e yakın işçi de Kars ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.

Sarıkamış ilçesindeki baraj şantiyesinde çalışan işçiler yedikleri tavuğun ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. İHA'nın haberine göre, Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan bir işçi ile şantiyede odasında bulunan bir işçi hayatını kaybetti. 2 işçinin hayatını kaybettiği gıda zehirlenmesiyle ilgili tahkikat başlatılırken zehirlenen 200’e yakın işçi de Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi görüp taburcu olan işçiler, "Birkaç gündür bu zehirlenme hadisesi baş gösterdi. Önceki gün iftarda daha sonra sahurda yediğimiz tavuktan zehirlendiğimiz anlaşıldı" dedi.





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