"Esad rejimi Doğu Guta'da misket bombası kullandı"

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, Esad rejiminin Sovyet yapımı misket bombalarıyla düzenlediği saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Misket bombası kullanımıyla ilgili bilginin, aktivistlerle yapılan görüşmeler ile açık kaynak video ve fotoğrafların doğrulanmasına dayandırıldığı belirtilen açıklamada, fark gözetmeyen bu silahların sivillerin hayatını ciddi biçimde tehdit ettiği vurgulandı.

Suriye'de 5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirilmişti.

Geçtiğimiz ay da, Birleşmiş Milletler, Nisan ayında 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Sarin gazı saldırısından Esad rejiminin sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından oluşturulan ve Suriye'de kimyasal silah kullanımını araştıran ortak soruşturma misyonu (JIM), 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulan BM misyonu JIM, BMGK tarafından incelenmesi istenen kimyasal silah saldırılarını soruşturmuş ve daha önce de üç olayda Suriye rejiminin, bir olayda da terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını tespit etmişti.

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