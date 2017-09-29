Esad rejiminin Şam'daki saldırılarında 14 sivil öldü

Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi yetkililerinden Muhammed Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesinde gündüz saatlerinde başlayan saldırılarının sürdüğünü söyledi.

Ethem, bombardımanlarda Duma ilçesi, Beyt Seva, Misraba, Sakba ve Ayn Terma beldesi ile Cobar mahallesinin kara ve havadan hedef alındığını, 14 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gündüz saatlerinde rejimin Doğu Guta'daki Beyt Seva beldesine açtığı topçu ateşinde de 6 sivil yaşamını yitirmişti.

Rejim güçleri, 5 yıldan bu yana kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırılarını son 1 aydır artırdı.

Esad güçlerinin insani yardımların geçişine izin vermediği Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana toplantısında belirlediği "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alıyor.