Eski Liverpool oyuncusunun sır gibi ölümü!

Alzheimer ve parkinson hastası olan, bu nedenle 7 Şubat'ta Norwich'teki Julian Hastanesi'ne tedavi amaçlı yatırılan 84 yaşındaki Frank Lockey, 24 Ağustos'ta odasında ölü bulundu. Eski Liverpool oyuncusunun ailesi, oyuncunun zihinsel sağlık tesisindeki personel tarafından kötü muameleye tabi tutulduğunu, ayrıca 'açıklanamayan yaralanmalar'ın bulunduğunu iddia etti. Lockey'in ölüm nedeni demans ve kalp rahatsızlığı olarak gösterildi. Ölümüne ilişkin soruşturma Şubat ayında yapılacak.

Tina Lockey ve annesi hastanede bakıcı toplantılarına katılmaya başladı ve diğer hastaların ailelerinin de sıklıkla benzer endişelerinin olduğunu söyledi.

"BU HASTALAR KENDİLERİNE ZARAR VEREBİLİR"

Eşi Margaret ve kızı Tina, tedavisi ile ilgili endişelerini dile getirdiklerini söylüyor. Norfolk ve Suffolk Vakfı (NSFT) sözcüsü, Mayıs ayında endişeler gündeme getirildikten sonra, Bakım Kalite Komisyonu tarafından yeni bir yönetici atandığını açıkladı. "Özellikle devam eden bir şikayet konusu ya da gelecek soruşturma konusu olduğunda, hasta gizliliği nedeniyle bireysel vakaları görüşemiyoruz. Düzenli olarak hizmet kullanıcısının ailesiyle temas halindeydik, endişelerini tartışmak istiyorlarsa, onlarla daha fazla görüşmekten mutluluk duyarız.

"Bazen bu demans formları olan insanlar kendine zarar verebilir veya korku ve karışıklıkla başkalarına vurabilir. Bu meydana geldiğinde hafif yaralanmalara neden olabilirler. Kan inceltme araçları gibi kolay morluklara yol açan ilaç formları varsa bunlar daha da kötüleşebilir. Aşırı ajitasyon, korku ya da sıkıntı yaşayan hastalar için bu semptomları hafifletmek, onları daha rahat hissettirmek ve onları güvende tutmak için bazı ilaçlar yazılır. Her ne kadar bireysel vakaları tartışamayacak olsak da, genelde alzheimer gibi gelişmiş demans özelliklerine sahip kişiler üzüntü içinde iradeiz olabilir. Kendi temizlikleri ve onurunu korumak için, bebek gezi giymek zorunda kalabilirler." dedi.

Lockey'in ailesi aşırı ilaç yüklendiğini ve "zombi benzeri" bir durumda olduğunu iddia etti, ayrıca hastanenin "kirli ve antihijyenik" olduğunu iddia etti.

"BABAM ONURLU BİR ADAMDI, ZORLA BEBEK BEZİ GİYDİRDİLER"

48 yaşındaki kızı Tina Lockey, "İki günde bir oradaydım, çünkü bakımlı olduğunu hissetmedim. İhmal edildi, yüzde yüz, ihmal edildi. Bakım planlarında veya cilt muayene sayfalarına not etmediler. Asla bir cevap yoktu. Düşme ve giyinme endişeleri asla takip edilmedi. Kazlar, düşmeler görülmüyordu. Geceleri ne olduğunu bilmiyorduk, çünkü orada hiç bulunmadık. Hep korkuyordu. Seni incitiyorlar mı diye soruyorduk, 'evet' derdi. Merhametleri yoktu, onu orada bırakırken güvende hissetmiyordum, her gün eve geldim ve ağladım. İlaçların etkisinde oluyordu ve orada olduğumuzu hatırlamıyordu. Çoğu kez eve getirmek istedik ancak demans nedeniyle zihinsel sağlığı bölümlere ayrıldığından izin verilmedi." dedi.

Kızı ayrıca, çocuk bezi giydirildiğini iddia etti. "Koğuş her zaman pisti, kendilerine hakim olabildikleri halde çocuk bezleri giymeleri söyleniyordu. Babam onlardan birini giymez, onurlu bir adamdı, ama ona bunu yaptılar."

Geçen Aralık ayında demans patenti alan ve 2014 yılında Julian Hastanesi banyosunda boğularak hayatını kaybeden Joan Darnell (78 yaşında) için NSFT, sağlık ve güvenlik hataları nedeniyle 366 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

Frank Lockey

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