Giresun Şebinkarahisar'da 3 balık efsanesi

Giresun’un Şebinkarahisar İlçesi’nde “Balıklı göze” diye bilinen çeşmedeki balıklar ‘efsane’ oldu. Balıkların sayılarının hiç değişmediğine ve “yiyenlerin bir daha iflah olmadığına” inanılıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde “balıklı göze” diye bilinen çeşmede nasıl ve nereden geldiği bilinmeyen balıkların sırrı çözülemiyor. Yöre halkı, o balıkları yiyenlerin başına her türlü kötülüğün geldiğine ve çeşmede sadece üç tane olan balıkların hiç azalıp ve çoğalmadığına inanıyor.

Belediye Başkanı Şahin Yılancı, kendisinin de doğduğu İkioğul Mahallesi’ndeki balıklarla ilgili efsaneyi şöyle anlatıyor:

“Bir rivayete göre burada bir adam cimri, gelini ve eşi cömertmiş. Gelin ve kaynana komşularına ekmek dağıtınca ikisini de tandır ateşinin içine atmış. Tandır bir anda yerden kaynayan suya, gelin ve kaynana ise balığa dönüşmüş. Gelin de hamileymiş. O yüzden üçüncü balık nadiren görünür.”

DİLEK TUTUYORLAR

Dededen kalma evlerinin bahçesinde birçok esrarengiz olaya tanık olduklarını ifade eden Canan Aktuna ise balıkları yiyenlerin bin bir türlü sorun yaşadığını söyledi.

Aktuna “Çocukluğumda buraya gelip dilek tutanlar dua edenlerden geçilmezdi. Burada tandır gibi yapılmış bir gözenin çerisinde yerden kaynayan bir çeşmenin içerisinde yaşıyorlar. Ben bildim bileli iki tane. Çok nadiren bazen üç tane oluyorlar. Ama hiçbir şekilde ne dört ne de bir taneye düşüyorlar. Bir keresinde buradan evine boru ile su almak isteyen vatandaşın biri su borusuna sıkışmış olan balığı yiyor. Ama başına gelmedik sorun kalmıyor. Fakat balık yine de gözede eksilmiyor” ifadelerini kullandı.

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