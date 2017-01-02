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Mersin'deki sel felaketi havadan görüntülendi

01 Ocak 2017 Pazar, 20:01:28 AA

Mersin'de etkili olan selin etkili olduğu tarım arazileri ile kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları havadan görüntülendi

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    Mersin Valisi Özdemir Çakacak, beraberindeki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Fatih Erhan ile sahil güvenlik helikopteriyle arama çalışmalarını denetledi.

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    Denetlemede, merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobilde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçtaki 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmaları havadan da görüldü.

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    AFAD, polis ve itfaiye ekiplerinin dere yatağında, sahil güvenlik ekiplerinin ise derenin denize döküldüğü noktada yoğun şekilde aramalarını sürdürdüğü gözlendi.

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