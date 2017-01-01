02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Diyarbakır
GÜNDEM

Diyarbakır'da Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki emniyet müdürlüğü binasına teröristlerce saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri anında karşılık verirken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi

01 Ocak 2017 Pazar, 21:55:32 Güncelleme: 23:11:27 HABERTURK.COM

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına terör örgütü PKK mensupları tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Roket, emniyet binasına isabet etmezken, PKK'lı teröristler, bu kez uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.

Çatışmada ilk bilgilere yaralanan olmazken, PKK'lı teröristler, karanlıktan faydalanarak olay yerinden kaçtı.

GEÇTİĞİMİZ YIL BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

14 Ocak 2016 tarihinde eski emniyet binasına bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamada emniyet binası ve lojmanlarda büyük hasar meydana gelirken, 6 kişi şehit olmuş, 38 kişi de yaralanmıştı.

Mehmet KAYAHAN/ DİYARBAKIR

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da roketatarlı saldırı son anda engellendi
GÜNDEM

Diyarbakır'da polisin dikkati faciayı önledi
Batman'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
GÜNDEM

Kamu binalarına saldıracaktı yakalandı
Numan Kurtulmuş: Terör örgütleri üzerinden birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir
GÜNDEM

"Birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir"
Reina'ya silahlı saldırı: 39 kişi hayatını kaybetti, 65 yaralı
GÜNDEM

Reina'ya terör saldırısı! 39 kişi hayatını kaybetti, ...
İstanbul'da terör operasyonu
GÜNDEM

İstanbul'da terör operasyonu
Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı
GÜNDEM

Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı
Silah ve hareketler ‘profesyonel’
GÜNDEM

TERÖRİST SAVAŞ EĞİTİMİ ALMIŞ BİR PROFESYONEL Mİ?
Son iki saldırıda dikkat çeken detay!
GÜNDEM

SON İKİ SALDIRIDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!
2016'da en çok 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi ile şehıtlerimize üzüldük
GÜNDEM

EN ÇOK 15 TEMMUZ FETÖ'CÜ DARBE GİRİŞİMİ İLE ŞEHİTLERİMİZE ÜZÜLDÜK
Kütahya'da 12 kilo esrar ele geçirildi
GÜNDEM

KÜTAHYA'DA 12 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır'da roketatarlı saldırı son anda engellendi
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DA POLİSİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
Güvenliği bodyguard’lar sağlıyor
GÜNDEM

TÜRKİYE'DE EĞLENCE MERKEZLERİNDE GÜVENLİK NASIL SAĞLANIYOR?