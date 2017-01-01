Diyarbakır'da Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına terör örgütü PKK mensupları tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Roket, emniyet binasına isabet etmezken, PKK'lı teröristler, bu kez uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.

Çatışmada ilk bilgilere yaralanan olmazken, PKK'lı teröristler, karanlıktan faydalanarak olay yerinden kaçtı.

GEÇTİĞİMİZ YIL BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

14 Ocak 2016 tarihinde eski emniyet binasına bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamada emniyet binası ve lojmanlarda büyük hasar meydana gelirken, 6 kişi şehit olmuş, 38 kişi de yaralanmıştı.

Mehmet KAYAHAN/ DİYARBAKIR