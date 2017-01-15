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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaya son yolculuğuna uğurlandı

15 Ocak 2017 Pazar, 12:23:29 AA

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya'nın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi

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    Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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    Şehidin naaşı, karayoluyla Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alındığı sırada şehidin eşi Leyla ve kız kardeşi Burcu Kaya, cenaze aracına çıkarak üzerinde şehidin mavi beresi bulunan tabuta sarıldı. 

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    Cenaze aracı camiye gidene kadar tabutun yanından ayrılmayan Burcu ve Leyla Kaya, gözyaşı döktü.

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