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Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar Kardak'a çıktı

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar Kardak kayalıklarını ziyaret etti

29 Ocak 2017 Pazar, 13:56:54 Güncelleme: 14:50:05 DHA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bugün saat 12.00 sıralarında Kardak Kayalıkları’nı ziyaret etti.

1996 yılında çıkan krizde, Yunan helikopterinin düşmesi sonucu 3 Yunan subayın yaşamanı yitirdiği olayın yıl dönümünde, Kilim Adası'nda anma törenleri düzenlenirken, bir Yunan botu, Genelkurmay Başkanı Akar'ı taşıyan hücum botunun önüne geçti.

Yunan botunun, Orgeneral Akar'ın Kardak'a girmesini önlemeye çalışması gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yarım saat süren gerginlikten sonra Genelkurmay Başkanı Akar, Bodrum'a geri döndü.

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bugün ziyaret gerçekleştirdi.

Beraberindeki Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarıyla Üs Komutanlığı ile Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbotla Kardak Kayalıkları bölgesinde seyir icra etti.

Ziyaretinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak Ege Denizi'nde icra edilen faaliyetlerde deniz alaka ve menfaatlerin korunmasında daima dostluk ve barışı göz önünde bulundurduklarını belirten Orgeneral Akar, Türkiye ve Türk milletinin hak ve menfaatlerinin karada, denizde ve havada korunması için TSK'nın azim ve kararlılıkla, gayret ve çabalarını artırarak sürdürmekte olduğunu vurguladı.

Orgeneral Akar, TSK’nın bölgesinde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olduğunu ifade etti.

 

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