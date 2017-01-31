31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Şanlıurfa kara teslim

31 Ocak 2017 Salı, 19:22:03 İHA

Şanlıurfa'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti 40 kişi yaralandı

  • 1
    1 | 17

    Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 40 kişi de yaralandı.

     

     

  • 2
    2 | 17

    Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinden etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa'da ölümlü ve yaralanmalı çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

     

     

  • 3
    3 | 17

    Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 30. kilometresi GAP havaalanı yakınlarında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

     

     

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300