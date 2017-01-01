Muğla'da vahşi cinayetin katili yakalandı!

Muğla'da, geçen yıl belden aşağısı yanmış olarak bulunan 72 yaşındaki N.G. cinayetinin faili olarak yakalanan oğlu 55 yaşındaki İ.G. tutuklandı.

Menteşe İlçesi'nde 20 Ekim 2016 günü arazide belden aşağısı yanmış bir kadın cesedi bulundu.

Yapılan araştırmada öldürülen kadının N.G. olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri cinayeti aydınlatmak için 5 ay süren takipten sonra yaptığı operasyonda N.G.'in öldürülmesiyle ilgili oğulları İ.G. ve Ö.G., torunları M.G, ve İ.G. ile komşusu M.T.'yi geçen 29 Mart günü gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından N.G.'in oğullarından Ö.G., torunları M.G. ve İ.G ile komşusu M.T serbest bırakıldı. Annesini öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen İ.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.