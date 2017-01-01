İstanbul'da ‘Quaresma’ şifresiyle önce çarpıp sonra çalıyorlar
05 Nisan 2017 Çarşamba, 03:57:18 | Güncelleme: 04:21:10
Sabah uyandığınızda evinizin önüne park ettiğiniz otomobilinizi hasarlı bulabilirsiniz. ‘Aracınıza ben çarptım. Hasarı karşılayacağım’ notunu iki kere düşünün! Zira İstanbul’daki oto hırsızlığı çetesinin yeni yöntemi bu..
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İSTANBUL’da 6 ay önce polise başvuran Ahmet A., aracının çalındığını söyledi. Aracını park ettiği sokakta çalındığını anlatan Ahmet A.’nın bu şikâyeti üzerine Oto Hırsızlık Bürosu harekete geçti.
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Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, aracını yakın zamanda tamire götürdüğü belirlenen mağdur, yaşadıklarını şöyle anlattı:
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“Çalınmadan bir hafta önce, park halindeki aracıma biri çarpmıştı. ‘Kusura bakmayın aracınıza çarptım. Beni arayın tamir ettireyim’ yazılı bir not buldum. Telefon numarasını aradım, adam kaportacıydı. Ona götürdüm. Bana ‘Kusura bakma kayınvalidem hastaydı. Acele giderken yanlışlıkla çarptım’ dedi.
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Aracımı tamir edip bana verdi.” Olayı şüpheli bulan polis, kaportacı olduğu belirlenen Erdal E.’yi takibe başladı.
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Kısa bir çalışmanın ardından Erdal E.’nin hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi, soruşturma derinleştirildi.
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YARDIMCISI ÖĞRETMEN ÇIKTI
Polis, tüm bağlantılarını tespit etmek için mahkeme kararıyla teknik-fiziki takibe başlayınca Erdal E.’nin oto hırsızlık şebekesinin lideri olduğu ortaya çıktı.
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Şüphelinin yardımcısının da Çanakkale’de otistik çocukların eğitim aldığı bir okulda öğretmenlik yapan Güven A. (35) olduğu tespit edildi.
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Şebekenin kullandığı yöntemin detaylarını tespit etmek için takibi bırakmayan polis, çete üyelerinin yakalanmamak için şifreli konuştuğunu belirledi.
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Buna göre şüpheliler plakaya, ‘Gözlük, teneke’, otomobile ‘Kız, eşek, çocuk’ Dacia marka otomobile ‘Quaresma’, polise ‘Amca’, Transporter’a ‘Harry Potter’ ve hasarlı araçlara ise ‘Ceset’ diyordu.
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Şebeke üyeleri önce ağır hasarlı araçları ucuza satın alıyor. Ardından bu araçların marka ve modeline uygun araçlar belirleyip, park halindeyken çarparak küçük hasarlar verip “Kusura bakmayın yanlışlıkla çarptım. Beni arayın aracınızı yaptırayım” notu bırakıyor.
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Aracı tamir bahanesiyle alan çete üyeleri, anahtarın kopyasını alıp sahibine teslim ediyor. Birkaç gün sonra da anahtarla aracı çalıp, ağır hasarlı araçların şase numarasıyla İstanbul dışında satıyordu.
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İstanbul, Ağrı, Kocaeli, Konya, Çanakkale ve Sinop’ta eşzamanlı operasyonlar düzenleyen polis, şebeke lideri Erdal E., yardımcısı Güven A.’nın da aralarında olduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.
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Çalınan 40 araç ele geçirilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.