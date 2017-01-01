05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

İstanbul'da ‘Quaresma’ şifresiyle önce çarpıp sonra çalıyorlar

05 Nisan 2017 Çarşamba, 03:57:18

Sabah uyandığınızda evinizin önüne park ettiğiniz otomobilinizi hasarlı bulabilirsiniz. ‘Aracınıza ben çarptım. Hasarı karşılayacağım’ notunu iki kere düşünün! Zira İstanbul’daki oto hırsızlığı çetesinin yeni yöntemi bu..

  • 1 İstanbul'da ‘Quaresma’ şifresiyle önce çarpıp sonra çalıyorlar
    1 | 16

    İSTANBUL’da 6 ay önce polise başvuran Ahmet A., aracının çalındığını söyledi. Aracını park ettiği sokakta çalındığını anlatan Ahmet A.’nın bu şikâyeti üzerine Oto Hırsızlık Bürosu harekete geçti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 7 saat önce
    bir de öbür tarafı var bu işin. Mazlumun ahı kimsenin yanına kaar kalmaz elbet.
  • Misafir 8 saat önce
    idam gelmeli.. yoksa düzen hicbir zaman olmaz.. caydirici olacak..
Kalan karakter : 300