İstanbul'da ‘Quaresma’ şifresiyle önce çarpıp sonra çalıyorlar

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“Çalınmadan bir hafta önce, park halindeki aracıma biri çarpmıştı. ‘Kusura bakmayın aracınıza çarptım. Beni arayın tamir ettireyim’ yazılı bir not buldum. Telefon numarasını aradım, adam kaportacıydı. Ona götürdüm. Bana ‘Kusura bakma kayınvalidem hastaydı. Acele giderken yanlışlıkla çarptım’ dedi.