Kapadokya'daki balonu bu kavga mı düşürdü?

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Basına kapalı yapılan törenin ardından İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, “Bu trajik kayıp bizi çok sarstı. 3 yıldır görevdeydi. Herkes tarafından çok sevilen bir çalışma arkadaşımızdı. Bu zor dönemde Türk makamlarından aldığımız destekten dolayı çok minnettarız” dedi.