11 NİSAN 2017
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Kapadokya'daki balonu bu kavga mı düşürdü?

11 Nisan 2017 Salı, 02:27:21 HABERTURK.COM

Kapadokya’daki balon kazasının tanığı İbrahim Fincan, “Kalkıştan 30 dakika geçmemişti. Pilot, ‘İneceğiz, hava şartları uymuyor’ dedi. Türk yolculardan biri,‘200 TL verdim, niye iniyorsunuz’ diye tepki gösterdi. Kavga başladı. Pilotun yüzü kadına dönüktü. Kafasını çevirdiğinde ‘Tel’ diye bağırdı, ama geç kaldı” dedi

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    Nevşehir’in turistik merkezi Kapadokya’da yaşanan ve Fransa’nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Vincent Caumontat’ın hayatını kaybettiği balon kazasından yara almadan kurtulan İbrahim Fincan, o anları HABERTÜRK’e anlattı.

     

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    Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre Fincan, kazanın oluşuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

     

     

     

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    Kalkıştan 5 dakika sonra konsolos yardımcısının sepete çöktüğünü söyleyen Fincan, “Yanında İranlı bir arkadaşı vardı. ‘Arkadaşını kaldır’ deyince, ‘Korktu’ dedi.

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