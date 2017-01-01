17 NİSAN 2017
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terör operasyon
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İçişleri Bakanlığı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde 10-17 Nisan arasında düzenlenen terör operasyonlarında 15 terörist etkisiz hale getirildi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:51:33 Güncelleme: 11:51:39

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 348 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 711, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 170, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında bin 651, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 10 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda 9'u ölü, 2'si sağ, 4'ü teslim olmak üzere 15 terörist etkisiz hale getirildi. Batman, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Van ve Bingöl'de terör örgütü mensuplarınca kullanılan 44 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 20 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Güvenlik güçlerince 2 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere bir ton 300 kilogram patlayıcı madde, 23 el bombası, 21'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 48 silah ele geçirildi.

73 İLDE 590 UYUŞTURUCU OPERASYONU

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 73 ilde 590 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 17 ton esrar, 227 kilogram eroin, 3 kilogram metamfetamin, 2 kilogram bonzai, 170 bin 323 uyuşturucu hap ile 596 bin 165 adet kaçak sigara ve 220 ton 685 litre akaryakıt geçirildi, 863 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca aralarında Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Antalya, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Malatya, Niğde, Samsun ve Tunceli'nin bulunduğu 14 ilde sokak satıcılarına yönelik planlı operasyonlarda 149 kişi gözaltına alınırken, Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda tek seferde 14 ton 500 kilogram esrar ele geçirildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 445'i denizlerde olmak üzere 4 bin 151 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 65 kişi gözaltına alındı.

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