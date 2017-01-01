Trabzon'da karı koca 15 dakika arayla öldü

Trabzon'da yarım asrı aşkın süredir evli olan 83 yaşındaki Hasan Yavuz ve 82 yaşındaki Hamdine Yavuz çifti 15 dakika arayla yaşamlarını yitirdi. Karı koca dün birlikte toprağa verildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde market işleten Hasan Yavuz (83), bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Yavuz, önceki gün Hacıköy'deki evinde hayatını kaybetti. Yavuz'un yakınları, yaşlı adamın sağlık teknisyeni olan oğlu Ali Yavuz'u arayarak babasının yaşamını yitirdiğini bildirdi. Acı haberle yıkılan Ali Yavuz, tedavi için Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne götürdüğü annesine durumu anlattı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hamdine Yavuz da oğlunun verdiği acı haber karşısında aniden fenalaştı. Yavuz, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hamdine Yavuz'un kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi. Yaşlı karı koca Hacıköy'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

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