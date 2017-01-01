Rayların Savarona’sı ilgi ve bakım bekliyor

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HİTLER’İN VAGONU FUHUŞ YUVASI

Şirket yetkililerine göre, Nazilerin lideri Adolf Hitler’in birkaç kez kullandığı iddia edilen bir vagon da müzede. Yetkililer, arazi geniş olduğu ve yeterince korunamadığı için geceleri müzeye girenlerin olduğunu söyledi. Öyle ki birkaç kez Hitler’in vagonunda fuhuş yapanların yakalandığı da olmuş.