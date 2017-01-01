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Rayların Savarona’sı ilgi ve bakım bekliyor

23 Nisan 2017 Pazar, 03:03:44

  • 1 Rayların Savarona’sı ilgi ve bakım bekliyor
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    İzmir’in Selçuk İlçesi’ndeki Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, önemli bir mirasa ve vefasızlığa sahne oluyor. TCDD tarafından işletmesi bir firmaya verilen müzede, onlarca tarihi vagon ve lokomotif kaderine terk edilmiş. 

  • 2 Rayların Savarona’sı ilgi ve bakım bekliyor
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    Bu vagonlar arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün yurtiçi gezilerinde ve tatbikatlarda kullandığı iddia edilen vagon da var. Şirket yetkilileri ise “Tarihi eserlere dokunamıyoruz, TCDD’den ödenek bekliyoruz, acil restorasyon için 1 milyon dolar gerekiyor” diyor

  • 3 Rayların Savarona’sı ilgi ve bakım bekliyor
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    Sessiz, sakin bir restoran... Çam ağaçlarının altında bir yanda masalar, diğer yanda onlarca vagon. Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'nı haberine göre müşteriler, Türkiye demiryolları tarihinin en önemli duraklarından birinde, İzmir’in Selçuk İlçesi’ndeki Çamlık İstasyonu’nda bulunan restoranda, asırlık vagonlara bakarak yemeklerini yiyor. 

  • 4 Rayların Savarona’sı ilgi ve bakım bekliyor
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    O vagonlardan biri hemen göze çarpıyor. Bir yanda büyük bir tabela üzerinde tarih kitaplarındaki resmi.. Diğer yanda cismi... Ancak o eski fotoğraftaki gibi ihtişamlı değil, yıpranmış, kaderine terk edilmiş... O vagon Mustafa Kemal Atatürk’ün demir raylardaki  Savarona’sının ta kendisi.

  • 5 Rayların Savarona’sı ilgi ve bakım bekliyor
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    ONLARCA TARİHİ VAGON ÇÜRÜYOR 

    ‘Çamlık Demiryolu Müzesi’, 1856-1866 yılları arasında inşa edilen ve Türkiye’nin ilk demiryolu hattı olan İzmir- Aydın Demiryolu’nun Çamlık İstasyonu’nun bulunduğu yerde. İçinde Alman, İngiliz, Amerikan, Fransız, İsveç ve Çekoslovak yapımı toplam 33 buharlı lokomotif, 6 yolcu, 7 yük vagonu var. 

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