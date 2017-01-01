Singapur Havayolları pilotu İstanbul'da ölü bulundu

Singapur Havayolları’nda çalışan Helle Seenyen adlı kaptan pilot İstanbul’da otel odasında ölü bulundu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da konaklayan Yeni Zellandalı pilotun 23 Nisan’da Singapur-İstanbul uçuşunu yaptığı ve yarın İstanbul-Singapur uçuşunu yapacağı öğrenildi. Kaptan pilotun uzun süre odasından çıkmaması üzerine görevliler kapıyı zorla açarak içeriye girdi. İçeri giren görevliler pilotu yatağında hareketsiz olarak gördü, pilotun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ve savcılık olaya el koyarken pilotun ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında ortaya çıkacak.

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