Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikalarının işçi girişinde bir otomobilin altında bomba düzeneği bulundu. Yapılan incelemede bomba düzeneğinin sahte olduğu anlaşıldı.

İHA'nın haberine göre; Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi'ndeki Erdemir Bağlık kapı girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre fabrikada çalışan Y. Ö. mesaiden çıkınca otoparktaki aracını çalıştırıp evine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada aracının altından bir boru sarktığını fark eden işçiler Y. Ö.'yü uyararak aracını durdurmasını istedi.

Aracın altında bir borunun bantla sarıldığını, kabloların sarktığını ve pil bağlı olduğunu gören kadın korkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bomba düzeneğini görünce aracın etrafını güvenlik çemberine aldı.

Araç sürücü kadının bombadan haberi olmadığını ve eşi S. Ö. ile boşanmak üzere olduğunu söylediği öğrenildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba imha uzmanları aracın altındaki bomba süsü verilmiş düzeneğe kablo bağlayarak kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Yapılan araştırma da bomba süsü verilmiş düzeneği eşinin aracının altına boşanmak üzere olduğu kocası S. Ö. tarafından yerleştirdiği öğrenildi. Polis, S. Ö'yü gözaltına alırken, savcılıkta olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.