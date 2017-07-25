Karabük'te ölen vakıf kurucusu toprağa verildi

Karabük'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bahattin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı kurucusu 87 yaşındaki Mustafa Boyraz, Kent Medanı'nda kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi. Öğle namazında çıkardığı ayakkabılarını kaybeden Belediye Başkanı Rafet Vergili, cenaze namazını betonun üzerinde ayakkabısız kıldı.



DHA'nın haberine göre kentin tanınmış isimlerinden 6 çocuk babası Mustafa Boyraz, kalp rahatsızlığı nedeniyle 165 gündür tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Boyraz için Kent Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Karabük Valisi Kemal Çeber, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş, İl Müftüsü Halil Bektaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.





AYAKKABILARINI CENAZE NEMAZI SONRASI BULDU



Cemaat, öğle namazını meydana serilen hasır ve kilimlerin üzerinde kıldı. Öğle namazında ayakkabılarını çıkaran Belediye Başkanı Rafet Vergili, namaz sonrası yaşanan kargaşada ayakkabılarını bulamadı. Başkan Vergili, cenaze namazında hasır ve kilimlerin kaldırılması nedeniyle betonun üzerinde ayakkabısız saf tuttu. Cenaze namazı ardından Boyraz'ın cenazesi Karabük Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Başkan Vergili, cenaze ile birlikte kalabalığın da meydandan ayrılması ardından ayakkabılarını buldu.