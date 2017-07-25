Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın edindiği bilgilere göre; İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 11:16'da havalanan Türk Hava Yolları'nın TK617 sefer sayılı Kazablanka'ya giden Boeing 777 tipi uçağında Fas vatandaşı kadın yolcu Hamida E. uçuş sırasında taşkınlık yaptı. Bunun üzerine kabin ekibi yolcuyu uyardı.Yerine oturmayan akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen yolcunun taşkınlığa devam etmesi üzerine kabin ekibi durumu kokpit ekibine bildirdi.

THY pilotu da yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmemesi adına Cezayir'e acil iniş kararı aldı.Pilot,inişte de polis talebinde bulundu.THY uçağı saat 13:50'de Cezayir'in Houari Boumediene Havalimanı'na iniş yaptı.Uçakta taşkınlık yapan ve hakkında kural dışı yolcu işlemi yapılan Faslı yolcu Hamida E. gözaltına alınırken THY uçağı yeniden Kazablanka'ya gitmek üzere havalanacak.

Türk Hava Yolları