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Adana'da 17 yaşındaki genç tabancayla vurularak öldürüldü

Adana'nın merkeze bağlı Yüreğir ilçesinde 17 yaşındaki genç, iş yerinin önünde tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:58:44 Güncelleme: 19:03:57 AA

Alınan bilgiye göre, Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler olay yerine ulaştığında 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım'ı iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulmuş halde buldu.

Yaralı olarak iş arkadaşları tarafından aynı araçla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın zanlısı olduğu belirlenen E.B. yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin olay sırasında bağırarak, "Bu namus meselesi" dediği öne sürüldü.

Öte yandan, olay yerine giden motorize yunus timinde görevli 1 polis memuru da geçirdiği kazada hafif yaralandı.

Yaralı polis, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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