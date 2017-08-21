ÖSYM Başkanı Ömer Demir, görevinden istifa etti. Prof. Dr. Ömer Demir açıklama yapıtı.



Demir, "Görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum. Bu kuruma sahip çıkmalıyız." "Şahibeli diye bir şey söz konusu değil. Bu yerleştirme bu yıl ilk kez yapılıyor. Bu kuralda bu sene geldi. Her şey üst üste geldi. Bütün adaylar kendi cevap kağıtlarına ulaşabiliyorlar" dedi





ÖMER DEMİR KİMDİR?



Ömer Demir, 1963 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. 1988 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ömer Demir, 1996 yılında doçent ve 2009 yılında da profesör olmuştur.

Anadolu, Kırıkkale, Çankırı Karatekin, Yıldırım Beyazıt ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitelerinde görev yapan Ömer Demir, 2003-2008 yılları arasında da bir süre Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

2008 yılında dönemin Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilmiştir ve beraberinde YÖK Başkanvekili olmuştur.

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım 2014 tarihinde ikinci kez YÖK üyeliğine atanmıştır. 26 Mart 2015 tarihinde ÖSYM Başkanlığı görevini sürdüren Ömer Demir, 21 Ağustos 2017 tarihinde ÖSYM Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.





ömer demir

ösym

İstifa

Ömer Demir kimdir?