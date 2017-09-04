NEW York Avrasya Film Festivali’nde “Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı Ödülü”nü alan “Yün Bebek” filminin senaristi, yönetmeni, oyuncusu ve Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu Ümmiye Koçak’a, 5. sınıf sosyal bilgiler kitabında geniş yer verildi. Kitapta, köylü kadınların sanattaki başarılarında sembol olan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun nasıl kurulduğu, köy yaşamını nasıl etkilediği, üyeleri ve sonuçlarının tartışılması istendi. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Koçak’ın, “Ben tiyatroya, tiyatronun ne olduğunu bilmeden başladım. Tarsus’tan gelen öğrenciler okulda gösteri yapmıştı. Bundan çok etkilendim. Kadınların sesini duyurabilmek, dertlerini, sıkıntılarını anlatabilmek için farklı karakterlerle tiyatro yapalım istedim” sözlerine yer verildi. Kitapta öğrencilere Koçak ile ilgili sorular da soruldu.

ATATÜRKÇÜLÜK ÇIKARILDI

5. sınıf sosyal bilgiler kitabından, “Atatürkçülüğü ve Atatürk İnkılaplarını Öğreniyorum” ve “Atatürk İlke ve İnkılapları” bölümleri çıkarıldı. Başkentin neden Ankara olması gerektiği konusu açıklanırken, Atatürk’le ilgili metne yer verildi.

SAVAŞIN ÇOCUKLARI UNUTULMADI

Savaş bölgesindeki çocukları tanıma ve anlamaya da geniş yer ayrıldı. Dünyanın dört bir yanında savaş mağduru, eğitimden yoksun 13 milyon çocuğun açlık ve sağlık sorunlarıyla ilgili yaşadığı sıkıntılar anlatıldı. 50 milyon çocuğun yerinden edildiği vurgulandı. Ayrıca çocuk işçilerden bahsedilerek, 2018 yılının “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edileceği belirtildi. Çalışan çocukların okula devamsızlığının takibi için birimler oluşturulduğu ve 155 Polis, 156 Jandarma İmdat hatlarına ihbar edilebileceği hatırlatıldı.

‘TÜRKLER GAYET AZ YER’

Kitapta yoğurdun Türklere ait bir besin olduğu da anlatıldı. “Türkler gayet az yerler. Sofra zevkine pek az düşkündürler. Bir parça ekmekle beraber tuz, soğan ve yoğurt bulurlarsa yemek için başka şey aramazlar” denilerek Türklerin beslenme alışkanlıklarından bahsedildi. Lokumun çikolata kültürünün tahtını sarstığı ve dünyada en fazla çayın Türkiye’de tüketildiği de kitapta anlatıldı.

YENİ NESİL İÇİN TEKNOLOJİ TEDBİRLERİ

Öğrencilere, “E-hasta olmayın” vurgusu yapıldı. İnternette hastalıklara karşı tedavi yönteminin araştırılıp uygulanmaya çalışılmasının yanlışlığı üzerinde duruldu. Sanal dünyanın tehlikelerine geniş yer verildi. Sanal ortamın getirdiği tehditler arasında, şifre ve kişisel verilerin korunması, “Bu mesajı 10 kişiye gönder, şans kapını çalacak” gibi e-postalara kulak asılmaması gerektiği, virüslü dosya indirmeme yolları, internet ortamındaki alışverişlerin güvenirliği hakkında açıklamalar yer aldı. Görsellerle desteklenerek nasıl güvenli alışveriş yapılacağı anlatıldı. “İnternetten telefon sipariş etti, kutudan oyuncak ve salatalık çıktı” başlıklı haberler örnek gösterildi. “İnternette ulaştığımız bilgilerin önemli bir kısmı kontrolden geçmiş değildir. Bu nedenle internette karşımıza çıkan bilgilerin tamamını doğru ve güvenilir kabul edemeyiz” bilgisi yer aldı. Öğrencilere internetten doğru bilgiye nasıl ulaşacakları aktarıldı. Teknolojinin günümüz kültürüne verdiği zararlardan bahsedildi ve Salih Memecan’ın karikatürleriyle teknoloji kullanımına ilişkin örnekler verildi.

İBN-İ HALDUN, BRUNO, EDISON KİTAPTA

İbn-i Sina, İbn-i Haldun, Edison, Bruno gibi bilim insanları ilk defa 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer aldı. Lisede genetiğe ilgi duyan ve bilim macerasına atılan, 3 TL’lik cihaz ve 1 damla kan kullanarak 20 dakikada kanser teşhisinin önünü açan genç bilim insanı Gözde Durmuş’a da yer verildi. Demiryolları inşaatının ilk müteahhitlerinden Nuri Demirağ, ekonomide girişimcilik konusunda detaylı anlatıldı.

KÜLTÜR TANITIMINA RİZE DAMGASINI VURDU

Eski ders kitabına göre daha renkli ve bol okuma metinleriyle hazırlanan kitap, karekodlarla zenginleştirildi. Bilinmeyen kültürel öğeler tanıtıldı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin sanal turlarla gezilerek, kitapta yer alan soruların cevaplandırılması istendi.

Kitapta Rize’nin doğal ve kültürel güzelliklerine yer verildi

Kitapta Rize’nin tanıtıldığı bölümler dikkat çekti. Rize Akdere Köyü’nde Kurban Bayramı’ndaki Dönme Dolap Şenlikleri’nden Ziraat Mühendisi Zihni Derin sayesinde yaygınlaşan çay üretimine, yaşanan sel felaketlerinden komşuluk ilişkilerini bozacağı gerekçesiyle Sal Yaylası’na televizyon sokulmamasına kadar birçok başlık kitapta yer aldı. Arap turistlerin yeni tercihlerinin Rize olduğu vurgulanırken, kültürel değerlerinden ve doğal güzelliklerinden bahsedildi.

Karikatürist Salih Memecan’ın çizimi de kitapta yer aldı