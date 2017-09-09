Sultangazi'de ailesine "Bakkala gidiyorum" dedikten sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram'ı komşusu Afganistan vatandaşının kaçırdığı ve boğarak cesedini çöp konteynerine attığı ortaya çıktı. Caninin küçük çocuğun cesedini çöpe attığı anlar kameraya yansıdı.

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Aşram Ailesi, İstanbul'a gelerek Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bir gecekonduya yerleşti. Ailenin 8 yaşındaki çocukları Suriyeli Read Aşram, geçtiğimiz Çarşamba günü ailesine "Bakkala gidiyorum" diyerek çıktı ve sonra bir daha haber alınamadı. Küçük çocuktan haber alamayan aile, olayı polise bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sultangazi Araştırma Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, ailenin karşısındaki dairede oturan 3 Afgan'dan biriyle çocuğun yan yana görüldüğü bilgisine ulaştı. Asad Khan'ın küçük çocuğu kandırarak evine götürdüğü ve öldürdüğü iddia edildi. Olaydan sonra ortadan kaybolan Asad Khan'ın çalıştığı yeri bulan polis, şüpheliye Ümraniye'deki iş yerinde de ulaşamadı. Ekiplerin daha sonra Ümraniye'de yakalayarak gözaltına aldığı Khan, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Khan'ın konteynere attığı ileri sürülen küçük çocuğun cesedini bulmak için çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan acılı baba konuyla ilgili konuşmak istemezken, çocuğunun cesedinin bulunmasını istedi.

Öte yandan, katilin Suriyeli çocuğu götürme anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde katilin küçük çocuğu götürdüğü, ardından çocuğun elbiseleriyle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise fail el arabasıyla çocuğun cesedini almak için tekrar olay yerine gidiyor.