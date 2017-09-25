Habur'dan geçişlere sıkı kontrol

Bakan Tüfenkci, yaptığı açıklamada, Habur Sınır Kapısı'ndaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin referandumdan geri adım atmamasının ardından Türkiye'nin de Habur Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermediği yönündeki iddiaları değerlendiren Tüfenkci, "Şu anda kapatma yok. Geçişler güvenlik gerekçesiyle sıkı kontrollü sağlanıyor. Irak tarafından gelenlerin daha sıkı kontrolle geçişlerine izin veriyoruz. Karşıdan gelen araçlar için denetimi artırdık." dedi.

Türkiye'deki bazı tır şoförlerinin kendileri tedirgin olduğu için sınırdan geçmek istemediklerinin altını çizen Tüfenkci, "İlerleyen saatlerdeki gelişmelere göre durumu ve gelişmeleri yeniden değerlendiririz." diye konuştu.

Habur Sınır Kapısı

türkiye

Kuzey Irak

irak

bülent tüfenkci