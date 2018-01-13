Kentsel dönüşümün iyiden iyiye hız kazandığı en kritik bölgelerden olan İstanbul Kadıköy’de önceki gün yine hafriyat kamyonu dehşeti yaşandı. ‘Minibüs Yolu’ olarak bilinen Şemsettin Günaltay Caddesi’nde pazardan dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Saime Geyimcioğlu, hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi. Olaydan sonra kamyon şoförü Talip Atagün gözaltına alındı.
Özellikle günün en yoğun saatlerinde şehir içinde adeta terör estiren hafriyat kamyonları, onlarca cana mal oldu. Geyimcioğlu’nun ölümüyle birlikte Kadıköy’de son 2 yılda hafriyat kamyonu ve beton mikserlerinin karıştığı kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Kadıköy-Göztepe minibüs yolunda yine 20 Mart 2016’da yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hüseyin Özbudak, hafriyat kamyonunun altında metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.
12 Mayıs 2016’da Kadıköy Kurbağlıdere’nin kenarında araç trafiğine kapalı yaya ve bisiklet yolunda yürüyen İstanbul Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Şule İdil Dere de geri manevra yapan bir hafriyat kamyonunun kurbanı oldu.
Bu 2 yılda hafriyat kamyonu ya da beton mikserlerinin yol açtığı kazalarda hayatını kaybeden diğer isimler ise şöyle: 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü Volkan Aydemir, (20 Temmuz 2017), Suadiye’de kaldırımda yürüyen 50 yaşındaki Ayşe Altın (15 Haziran 2016) 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge Kandemir (7 Ekim 2016), 66 yaşındaki inşaat işçisi işçi Mehmet Demirkaya (21 Ekim 2016), 36 yaşındaki motorlu kurye Volkan Aydemir (20 Temmuz 2017), 51 yaşındaki Kader Bala (5 Ekim 2017).
‘İSTANBUL’DA 13 BİN KAMYON’
Kadıköy’de hafriyat kamyonunun neden olduğu ölümlü kazaya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da tehlikenin boyutlarına dikkat çekti: “En son eylül ayında bariyerleri aşan beton mikserinin neden olduğu kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişi de yaralanmıştı. İstanbul’da 13 binin üzerinde kamyon var. Hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda son 20 ayda 38 kişi hayatını kaybetti. Biz cumartesi ve pazar günleri hafriyat kamyonlarının çalışmasını yasakladık.
Bunun dışında belediye olarak bu kamyonlara ceza yazma yetkimiz bile yok. Trafikte denetlenmeleri için defalarca çağrı yaptık. ‘Daha kaç kişi ölecek?’ diye sorduk. Değişen hiç bir şey yok. Bu kamyonların hızlarının, seferlerinin denetlenmesi ve gerekli işlemlerinin yapılması zorunlu. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz.”
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