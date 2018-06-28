İngiltere'de yaşayan 86 yaşındaki Roma Barker, Gloucestershire Royal Hastanesi'nde öğle yemeğini yerken, boğazına yumurta parçası kaçması üzerine hayatını kaybetti.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; göğüs enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatan talihsiz kadın, hastanede öğle yemeğini yiyordu. Birden öksürmeye başlayan ve yığılan Barker'ı duyan doktor, hemen yaşlı kadına müdahale etti.

Sırtına vurdu ve ardından da parçanın çıkması için vakum kullandı. Ancak 86 yaşındaki kadının saat 13.05'de öldüğü kaydedildi.

Talihsiz kadının geçmişinde yeme problemi olmadığı açıklandı. Roma Barker'ın yemeğini teneffüs etmesi sonucunda boğularak öldüğü kaydedildi.