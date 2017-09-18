İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 29 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 963'ü terör (PKK/KCK 103, DEAŞ 32, FETÖ/PDY 774, aşırı sol 54), 2 bin 991'i Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 488'i ise genel asayiş ve trafik uygulamalarında olmak üzere toplam 4 bin 442 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı son bir hafta içinde ülke genelinde yürütülen operasyonlarda toplam 46 (29 ölü, 6 sağ, 11 teslim) teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.