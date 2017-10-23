İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftalık terörle mücadele bilançosunu açıkladı. Bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 64 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 455 operasyon yapıldığını açıkladı.



Bakanlık terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 859'u terör (PKK/KCK 131, Aşırı sol 16, DEAŞ 69, FETÖ/PDY 643), 4.645'i Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 145'i Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 649 kişi gözaltına alındığını bildirdi.