Kırşehir'de 29 yaşındaki Türkçe öğretmeni Korhan Akgün, ilk kez 3 yıl önce Bolu’da yaşayan ve kemik iliği bekleyen Zeynep Gülcan için bağış yaptı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Akgün, “O zamanlar birkaç aylık bebek olan Zeynep için Bolu’da ilik aranıyordu. Ben Abant İzzet Baysal Üniversitesi mezunu olduğum için üniversite sayfasında gördüm ve ilik örneği verdim. Bundan 2 yıl sonra, şubat tatilinde beni Türk Kızılayı’ndan aradılar. Ben ilik örneği verdiğimi unutmuştum. Ardından Adana’ya gittik. O çocuğa ilik uymadı” diye konuştu. Akgün, Zeynep için verdiği ilik örneğinin Almanya’daki 35 yaşındaki hastaya uyduğunu belirterek, “Eşim önce korktu. ‘Bir problem olur mu?’ diye endişelendi. Araştırmalarımız sonrasında ilik veren kişinin kolayca toparlanabildiğini gördük. Sevaba girmek istedik. Nakilden sonraki bir hafta dinlendim, bir şeyim kalmadı. Zeynep’e uymadı ama Almanya’daki bir canı kurtarmış oldum. Mutlu ve huzurluyum” dedi.

‘ANNEMİ KANSERDEN KAYBETMIŞTIM’

Çevresindeki insanların kendisini vazgeçirmeye çalıştığını kaydeden Akgün, “Annemi rahim kanserinden kaybettim. İki yıl boyunca yaşadıklarına tanık oldum. Bir kişinin bile acısını azaltsam benim için güzel bir duygu. Adana’ya ilik vermek için gittiğimde benden önceki kişinin bağıştan vazgeçtiğini gördüm ve kalbim sızladı. İnsanlar bunu görüp duyarlı olsa dünya çok daha güzel bir yer olurdu. Kanser yüzünden kaybettiğim annemi düşününce bu işin Müslüman’ı, Hıristiyan’ı, Yahudi’si olmaz, bir insanın sağlığına kavuşmasından daha güzel dünyada ne olabilir?” diye konuştu. Almanya’daki hasta ile görüşmek istediğini söyleyen Akgün, “Kurallara uygun şekilde görüşürsek çok mutlu olurum. Birine yardımcı olduysam ne mutlu bana. Dinimiz de bu iyiliği yapmayı emrediyor” dedi.

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