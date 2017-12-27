İstanbul’un sanayi bölgelerinden Tuzla İlçesi’nde İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerini etkileyen keskin koku, korku ve paniğe neden oldu. Kokunun Şifa Mahallesi, Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine özel bir vidanjör kamyonu tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği, buradan da 2 km uzaklıktaki mahallelerde açığa çıktığı belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen, Arzu Kaya, Hasan Örnekoğlu ve Müslim Sarıyar'ın haberine göre, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı “kasten yaralama” ve “çevrenin kasten kirletilmesi” suçlarından soruşturma başlattı. Kokuya neden olan atık su hattına önceki gün kaçak drenaj yaptığı öne sürülen vidanjörün bulunması için Tuzla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, vidanjörün tespiti için çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi, kamyonları tespit etti. Belirlenen 4 vidanjör kamyonu dün akşam saatlerinde yakalandı. Orhanlı Polis Merkezi Amirliği’ne çekilen kimyasal dolu araçlardan numune alınarak laboratuvara gönderildi.

35 KİŞİ HASTANEDE

Önceki gece yayılan kokuyu soluyan 97 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin 62’si dün sabah taburcu edildi. 35’inin de tedbir amacıyla hastanede tutulduğu ve bilgi amacıyla ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

Habertürk’ün konuştuğu ilçe sakinlerinden Erdoğan Karataş, saat 21.00 sıralarında sarmısak kokusu gibi keskin bir koku geldiğini belirterek, “Çiçekçiler Kuran Kursun’ndaki öğrenciler fenalaştı. Ambulans çağırdık. 10’dan fazla ambulans gelip gitti. Biz lokal bir kimyasal saldırı zannettik. Öğrencilerin durumları iyi, taburcu oldular” dedi. Kartal Kartay da

“Akşam kimyasal bir madde olduğu kesindi. Balkona çıktığımız zaman gözlerimiz yaşarıyordu. Nefes almaya korkuyorduk. Çok keskin bir kokuydu. Balkon kapılarını kapattık hemen. Tuzla’dan gitmeyi düşündük” diye konuştu. İstasyon Mahalle sakini Selahattin Baş, yaşadıklarıyla ilgili şunları dedi: “Akşam evde oturuyordum. Dışarıdan inanılmaz keskin bir koku geldi. Evin içine kadar koku gelince dışarı çıktım. Çok kötüydü. Tabağa sirke döktüm kokuyu alsın diye. Limon suyu ve yoğurt yedim. Başıma da ağrı girdi. Sabaha karşı ishal oldum. Her kafadan farklı ses çıktı, haliyle korktuk. Gece 23.00’den sonra koku azaldı. Daha önce burada böyle bir şey yaşamadık.”

‘BÖYLE BİR KOKU İLK KEZ DUYDUM’

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 20 yıldır ilçede yaşayan biri olarak böyle bir kokuyu ilk kez duyduğunu belirterek, şunları söyledi: “Kimyasal, tekstil sektörünün çok kullandığı maddelerden birisi. Direk deri ile temaslarda bulantı, kusma, baş dönmesi gibi rahatsızlıklara neden oluyor. Anadolu yakasının büyük oranda arıtması Tuzla’da. Doğal kokuları oluyordu. İstanbul Deri Organize Sanayii’nin içinde bir biyolojik arıtma tesisi var, zaman zaman onun kokusu olurdu. Bunu yapanlar hak ettikleri cezayı alacaklar.”

METAL VE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kaçak kimyasal maddenin metal ve tekstil sektöründe kullanılan trikloreten ve tetrakloreten bileşenlerinin olduğunu bildirdi.

"NE REAKSİYON VERİR BİLMİYORUZ"

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’ndan Kimya Yüksek Mühendisi Ercan Zincir; durumun ciddiyetine vurgu yaparak şunları söyledi: “Bu maddeler oyuncak, tekstil, kuru temizleme gibi alanlarda kullanılıyor. Bütün kimyasal maddeler zararlıdır. Önemli olan bu maddelerin ne kadar temas ettiği ve solunduğudur. Bu iki kimyasal maddenin, kanalizasyonlarda bulunması muhtemel kimyasallarla reaksiyonu bilinmiyor. Bu durumda ortaya ne çıkacağını kestiremiyoruz. Muhtemel bir reaksiyon halindeki oluşumun incelenmesi gerekiyor.”

ÖLÜM TEHLİKESİ

Kimya Yüksek Mühendisi Ercan Zincir, söz konusu maddelerin ölümcül tehlikesi olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Burada dozaj önemli. Ne kadar kimyasalın karıştığı bilinmiyor. Denetlemede eksiklik var. Daha tehlikeli maddeler de atılabilirdi. Bu maddelerle temas halinde, solunum yollarında ve ciltte tahribat olabilir. Risk grubundaki kişiler için ölümcül etki bile yaratabilir. Astım hastaları ve hamileler için çok tehlikeli.”

CEZASI 2 MİLYON TL

Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenen “kasten yaralama” suçundan şüpheli veya şüphelilerin suçlarının sabit olması halinde 1 yıldan 3 yıla, kasten yaralamanın kişi üzerindeki etkisi basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif ise şikâyet halinde 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilecek. 97 mağdur için ayrı ayrı ceza istenmesi halinde ceza 291 yıla kadar çıkabilecek. Şüphelilerin 181. maddede düzenlenen “çevrenin kasten kirletilmesi” suçundan ise 2 yıldan 6 yıla kadar, atıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halindeyse 6 yıla kadar olan hapis cezasında 2 kat artırmaya gidilmesi öngörülüyor.

PARA CEZASI DA VAR

2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, tehlikeli atıklarla çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezası 2 milyon lirayı aşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygulanacak idari para cezaları kanunda şöyle belirtiliyor: “Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları bertaraf edenlere 212 bin 419 lira ile 2 milyon 124 bin 250 lira aralığında ceza uygulanıyor.”

2015’TE TEHLİKE ATLATILMIŞTI

Tuzla’da Ağustos 2015’te Organize Deri Sanayii Bölgesi’nde bir fabrikada kimyasal madde tankerinde sızıntı meydana gelmiş, kezzap olarak bilinen “nitrik asit” nedeniyle gökyüzüne turuncukahverengi bir duman yükselmişti. Polis fabrikaya giden yolları keserek önlem almış, bölge tahliye edilmişti. Sızıntı 5 saat süren çalışma sonunda durdurulmuş, kimyasal madde tahliye edilmişti.

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