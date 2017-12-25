Tuzla'da bazı mahallelerde genizleri yakan koku paniğe neden oldu. Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa'nın Twitter hesabından açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre; açıklamada, "Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa'nın Twitter hesabından, “Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir" denildi.

"KİMYASAL KOKUNUN DOĞALGAZLA İLGİSİ YOK"

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesi’nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Tuzla birçok mahallesinde hissedilen ağır kokuya ilişkin Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada da; "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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