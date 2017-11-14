Jim Mattis, ABD'nin kararını açıkladı: Suriye'den çekilmeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'de siyasi geçişe yönelik İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden diplomatik görüşmeler belirli bir diplomatik çözüme ulaşıncaya kadar ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını sürdüreceğini bildirdi.
Bakan Mattis, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerle bir araya geldi.
DEAŞ'ın "hilafetinin başkenti" olarak ilan ettiği Rakka'nın düşmesi ile bu terör örgütün Suriye'de çöküşe doğru gittiği, dolayısıyla ABD'nin DEAŞ sonrası süreçte Suriye'deki askeri varlığını devam ettirip ettirmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Mattis, sürecin Cenevre ile birleştirileceğini ve bu görüşmeler çerçevesinde yeni yol haritasının belirleneceğini söyledi.
Mattis, şu ifadeleri kullandı:
"Siyasi uzlaşma ve ilerisi için gideceğimiz yer, Birleşmiş Milletler koordinasyonunda devam eden Cenevre sürecidir. Şimdiki hedefimiz; DEAŞ hilafet olarak yok oluncaya kadar operasyonlarımıza devam etmek ve Cenevre'de diplomatik bir çözüme varıncaya kadar onların geri gelmeyecekleri şekilde pozisyonumuzu korumaktır. Dolayısıyla Cenevre süreci bir sonuca varmadan Suriye'den ayrılmayacağız."
DEAŞ'ın yenilgisinin ölçütünün ne olduğuyla ilgili soruları geçiştiren Mattis, bu örgütün henüz tam bitmediğini ve onların savaşma isteği olduğu sürece ABD'nin savaşmaya devam edeceğini dile getirdi.
Suriye'de İran ile Rusya arasındaki iş birliğinin artıp artmadığına dair bir soruya ise Mattis, "Bu çok iyi bir soru ancak buna cevap vermeye hazır değilim." karşılığını verdi.
"S-400 TÜRKİYE'NİN EGEMEN KARARIDIR"
Bakan Mattis'e, NATO toplantıları kapsamında Türk mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile bir araya geldiği hatırlatıldı.
Söz konusu toplantıda, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alması konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine Mattis, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır. Açıkçası NATO sistemleri ile çalışmayacak, dolayısıyla bu konuda ilerlerken bunu hesaba katacaklar." dedi.
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