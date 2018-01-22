Kamu sağlığı bakanlığı sözcüsü Wahid Majroh, hastanelere getirilen 19 ölüden altısının yabancı olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'in yaptığı açıklamaya göre ölenler arasında altı Ukraynalı bulunuyor. Ancak adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi ölü sayısının daha da artabileceğini söyledi.

Ölenler arasında otel çalışanları ve saldırganlarla çarpışan güvenlik görevlileri de var. Saldırganların asker üniformaları giymiş oldukları bildiriliyor. İçişleri bakanlığı sözcüsü Necib Daneş, eylemi yapan beş saldırganın da çatışmada öldürüldüğünü söyledi.

Saldırı, başkentin güvenlik zaafını ve militanların dikkat çekici operasyonlarla Batılı devletlerin desteklediği hükümete olan güveni sarsma yeteneklerini vurgulayan en yeni eylem oldu.

İçişleri bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Taliban örgütüne bağlı ve kent hedeflerine yaptığı saldırılarla tanınan Hakkani grubunu suçladı.

Başkentin büyük bölümleri, patlamalara karşı dayanıklı kalın beton duvarlar ve güvenlik kontrol noktalarıyla korunuyor. Militanların yine de yabancıların ve devlet görevlilerinin kullandığı sıkı korumalı otele rahatlıkla girmiş olmaları, bu grubu durdurmanın güçlüğünü ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Eşref Ghani, komşu devletlerin yardımcı olduğu militan grupları suçladı. Ghani dün yaptığı yazılı açıklamada, "Terör gruplarına destek ve güvenli sığınak sağlandığı sürece bu bölgede istikrar ve güvenlik olmayacak" dedi.

afganistan

kabil

Intercontinental Hotel

baskın

Saldırı

militan

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER