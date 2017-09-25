Sokak hayvanları için İstiklal Caddesi’nde keman çalan 11 yaşındaki Tuana Ekin Şahin, biriktirdiği parayla sokak kedilerinin sığınabilecekleri bir kedi evi yaptırdı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre projesini marangozun hazırladığı parçaları birleştirerek tamamlayan küçük hayvansever, sığınağı da kendisi boyadı. Hazırladığı kedi evi projesi için Zeytinburnu Belediyesi’ne başvuran Tuana Ekin Şahin, belediye ekiplerinden projesine destek aldı.

İçinde yaklaşık 60 kedinin barınabileceği iki katlı kedi evi belediye yetkilileri tarafından sokak kedilerinin mesken tuttuğu güvenli bir alana yerleştirildi. Kedi evinin mama ihtiyacı ise, belediye tarafından karşılanacak. En büyük hayalinin kedi köyü yapmak olduğunu ifade eden Şahin, projesi için boş zamanlarında İstiklal Caddesi’nin yolunu tutuyor.